Meteo, primavera lontana: «Piogge fino al weekend». I prossimi i giorni peggiori

Meteo: TEMPERATURE SOTTOTONO, GIUBBINI e MAGLIONI ancora a lungo. Vi sveliamo per QUANTO TEMPOhttps://t.co/6eF3kdl1Vr pic.twitter.com/KWFmptwt4T — IL METEO.it (@ilmeteoit) 9 aprile 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La: ma per quanto siano frustranti i cambiamenti meteo climatici che stiamo vivendo, rientrano nelle dinamiche di una normale primavera che si rispetti. A conferma di ciò, ecco che all'orizzonte si prepara un nuovo serio peggioramento nella configurazione meteo: soprattutto da domani, una serie di cicloni, condizionerà tutto il resto della settimana, la quale, sarà caratterizzata dal ritorno di forti piogge, temporali e dal tanto temuto pericolo grandine.Il team del sito ilMeteo.it avvisa che oggi i primi segnali che qualcosa va cambiando, li noteremo da una moderata instabilità che colpirà soprattutto il Nord Est, la fascia adriatica Centrale, le zone interne ed appenniniche del Sud fino alla Puglia meridionale. In seguito, è atteso un peggioramento anche sulla Sardegna. La formazione di un primo vortice di bassa pressione invece aprirà la strada al vero peggioramento.saranno probabilmente le giornate di cattivo tempo più evidente. Forti piogge, temporali e qualche grandinata, si abbatteranno su molte regioni specialmente quelle centro settentrionali., sarà in parte risparmiato il Sud, essenzialmente la Sicilia, la Calabria ionica, la Basilicata e il Sud della Puglia.sarà davvero una giornataccia con forte maltempo su tutto il Paese, colpito da forti piogge, rovesci temporaleschi e qualche grandinata. I temporali saranno più probabili al Centro, sulla Sardegna, ma anche sulla Campania. Tempo migliore ancora sulla Sicilia e su tutta l'area ionica., direttore e fondatore del sitoavvisa che in seguito, la persistenza di una circolazione depressionaria sull'Italia, manterrà condizioni atmosferiche ancora perturbate. Sul finire della settimana inoltre, ad arricchire la già forte dinamicità atmosferica, ci penseranno masse d'aria fredda, le quali, proprio nel corso del prossimo weekend, investiranno tutto il nostro Paese rinnovando una conseguente forte instabilità e provocando un generale calo delle temperature. La configurazione meteo potrebbe volgere verso un miglioramento solo con l'inizio della prossima settimana a partire dalle regioni centro settentrionali.