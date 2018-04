Meteo, nubifragi in arrivo al Nord. E torna anche la neve/Previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta già piovendo in Liguria e in Piemonte, ma le precipitazioni nel corso del pomeriggio e della sera si intensificheranno ulteriormente diventando molto forti, e non solo su queste regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it annuncia una fase disu Liguria, Piemonte, Alpi e Prealpi a partire dalle 17 di oggi.diffuse e sotto forma di possibili nubifragi potranno interessare l'imperiese, il savonese, il cuneese e poi torinese, astigiano, biellese, vercellese, e novarese. Lacadrà abbondante sopra gli 800-900 metri nel cuneese, e dai 1000 metri sul resto dei rilievi piemontesi, a 1300 metri in Lombardia.Le piogge saranno via via più diffuse anche in Lombardia e in serata al Nordest. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che anche giovedì il maltempo continuerà ad imperversare al Nordovest e al mattino anche sul Triveneto con tantissima pioggia e neve copiosa sulle Alpi. Piogge e temporali raggiungeranno poi anche le regioni centrali, mentre al Sud continuerà ad essere soleggiato e con un clima gradevole.