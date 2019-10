Meteo, settimana da incubo: piove e arriva il gelo, è già inverno anticipato

con raffiche violente di Bora lungo tutta la fascia adriatica,

sarà un mese molto. L'arrivo dell'autunno porta le prime perturbazioni ma il mese di ottobre del 2019 pare che lee e che gli eventi atmosferici saranno anche molto estremi già a partire dall'inizio della prossima settimana.Lunedì 7 ottobre, infatti, arriverà sull'Italia unche porterà aria fredda e forti piogge, anche a carattere alluvionale sulle regioni centro-meridionali. Non solo la pioggia però causerà unma anche i forti venti che soffieranno in gran parte del Paesedi Tramontana sul medio/alto Tirreno e un teso Maestrale sulla Sardegna. Poi sarà la volta del Nord, specie nella giornata di mercoledì 9 con l'arrivo di un fronte temporalesco pronto a scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua sotto forma di veri e propri nubifragi specie in Liguria e tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sull'arco alpino, a partire dal 2000 metri, tornerà anche la neve.Una piccola tregua verrà concessa dal maltempo a metà mese, come riporta ilmeteo.it, quando si assisterà alle classiche calde ottobrate con sole e temperature miti. Tregua che però non durerà a lungo e a partire dalla seconda metà di ottobre torneranno le piogge e bruschi cali delle temperature.