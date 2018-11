Meteo, ancora maltempo al Sud. Da mercoledì arriva il freddo invernale

Meteo, arriva il maltempo e l'inverno entrerà in scena definitivamente, con il primo freddo invernale. Il team del sito ilMeteo.it comunica che oggi il tempo andrà peggioramento via via più diffusamente a partire dal pomeriggio. Un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali portando un'altra ondata di maltempo, da mercoledì clima invernale e gelo.



Nubi, piogge e temporali dalla Sardegna si porteranno verso Calabria, Campania e Puglia dove si potrebbero verificare dei nubifragi, trombe d'aria e marine. Attenzione particolare alla Campania, come a Napoli, Salerno, ma anche Avellino e poi Foggia e pure Cosenza. Venti forti di Maestrale, Libeccio e Ponente ingrosseranno il canale di Sicilia e il mar Tirreno.







Il tempo comincerà a cambiare nella giornata di domani con l'ingresso di venti di Bora e lo spostamento del ciclone verso il basso Adriatico; il maltempo continuerà ad imperversare al Sud e anche sulla regioni adriatiche centrale con la neve che scenderà fin sopra i 1000-1300 metri, mentre in Sardegna soffierà un furioso Maestrale e sul Tirreno una forte Tramontana.

Meteo: SETTIMANA con altri COLPI DI SCENA. Pioggia, NEVE e poi FREDDO. Ecco tutti i dettaglihttps://t.co/oFRS0myDLh pic.twitter.com/Xf5PH71hzL — IL METEO.it (@ilmeteoit) 26 novembre 2018

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che con l'avvento dei venti di Bora e poi Tramontana le temperature cominceranno a diminuire sensibilmente, tant'è che il risveglio di mercoledì sarà piuttosto freddo in pianura, giovedì addirittura sotto lo zero. Valori massimi in caduta libera con misure non più alte di 6°C al Nord, fino a 10-12°C al Centro-Sud.

