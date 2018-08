Caldo rovente, oggi si sfiorano i 40° al Centro-Nord/Le previsioni

Roma - «Prosegue il dominio dell'anticiclone africano sull'Italia. È un caldo opprimente, afoso, soprattutto sulle grandi città, dove di notte si fatica a dormire a causa delle temperature che non si abbassano di molto e dell'umidità». È quanto riferisce Meteo.it avvisando che «anche la giornata odierna sarà rovente, con punte di 38-39° soprattutto sulle grandi città del Centro-Nord come Trieste, Firenze e Bologna».



«Poche le precipitazioni, quasi esclusivamente sull'arco alpino e inoltre su Basilicata e Calabria. Qualcosa si muoverà da domani, in particolare su Lazio, Abruzzo, Molise e al Sud, dove nella giornata di venerdì sono previsti temporali intensi, anche con rischio di grandine: oltre alle regioni meridionali peninsulari, a rischio anche il Lazio, con possibilità di fenomeni forti fino a Roma». Antonio Sanò direttore del Meteo.it avverte che «nel prossimo weekend farà ancora molto caldo; il sole sarà prevalente, ma non per tutti. A rischio temporali, oltre all'arco alpino, anche il medio e basso Tirreno, la Sicilia e la Sardegna».

