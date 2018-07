Arriva la settimana più calda dell'anno: temperature oltre i 40°, afa anche di notte

intensa ondata di caldo africana, con tutta probabilità la più forte e duratura dell'estate». A riferirlo è il meteorologo di 3bMeteo Edoardo Ferrara che spiega: «L'anticiclone africano determinerà una nuova settimana rovente, in particolare al Centro-Nord dove sono attesi i picchi più elevati: punte di 36-38° sono infatti previsti su Val Padana, Toscana, Umbria, Lazio, fino a sfiorare i 40° sulla Sardegna».



Arriva il caldo torrido con Nerone, ma da agosto tornano piogge e venti: «L'estate finirà in netto anticipo»



Molto caldo anche in montagna, in particolare sulle Alpi dove si potranno superare i 30° a 1.000 metri e lo zero termico si attesterà intorno ai 4.500 metri. Qualche grado in meno invece al Sud, ma clima comunque pienamente estivo e massime oltre i 30°. Lungo le coste le temperature verranno smorzate dalle brezze marine, ma qui i maggiori tassi di umidità favoriranno un clima decisamente afoso, con temperature percepite ben superiori a quelle reali.

Inoltre, le temperature aumenteranno anche nei valori minimi, tanto che il clima inizierà a mantenersi caldo e afoso anche di notte, specie nei grandi centri urbani della Val Padana, con temperature percepite che potranno localmente superare i 38°. «Tra le città più roventi segnaliamo Torino, Milano, Brescia, Mantova, Verona, Rovigo, Bolzano, Pordenone, Ferrara, Bologna, Firenze, Grosseto, Perugia, Roma, Frosinone, Nuoro». Il sole sarà dominante, tuttavia non mancherà qualche improvviso temporale di calore che potrà scoppiare in particolare su interne della Campania, Sicilia, in generale lungo l'Appennino meridionale, ma soprattutto in Calabria. Qualche isolato temporale di calore anche sulle Alpi, specie orientali. Quanto durerà? «Per tutta la nuova settimana, ma molto probabilmente per gran parte della prima decade di agosto», avverte 3bMeteo.

