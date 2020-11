Meteo, le previsioni: anticiclone in difficoltà, torna la pioggia. Ma da giovedì cambia ancora

Meteo, le previsioni. Con l’inizio della settimana l’anticiclone africano si indebolirà temporaneamente al Nord, ne approfitterà così un debole fronte instabile che riporterà qualche pioggia. Questo momentaneo calo di potenza terminerà già da giovedì prossimo quando l’anticiclone verrà agganciato da una vasta area di alta pressione che dall’oceano raggiungerà il cuore dell’Europa. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che nei prossimi giorni il tempo continuerà a essere spesso nebbioso o con cielo coperto al Nord e su molti tratti del Centro e delle coste del Sud. Qualche pioviggine potrà bagnare la Liguria e la Toscana settentrionale. Nella giornata di mercoledì un fronte nuvoloso compatto andrà a interessare il Nord con precipitazioni di modesta entità al Nordovest (soprattutto sui rilievi). Sul resto d’Italia il sole sarà più prevalente al Sud, locale nebbia e poi un cielo coperto interesserà invece il Centro. Da giovedì tornerà a imporsi l’anticiclone, ma cominceranno a soffiare anche deboli venti settentrionali che spazzeranno via le nebbie sulle zone pianeggianti. A parte alcuni passaggi nuvolosi anche compatti al Centro-Sud, il tempo sarà soleggiato.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 2 novembre. Al nord: cielo nebbioso o coperto in pianura e in Liguria, più soleggiato in montagna. Al centro: cielo a tratti coperto. Al sud: prevalenza di sole, ma foschie mattutine diffuse.

Martedì 3. Al nord: locale nebbia o foschia, pioviggine in Liguria. Al centro: qualche pioggia sull’alta Toscana, più asciutto altrove. Al sud: cielo parzialmente nuvoloso, nebbie in Campania.

Mercoledì 4. Al nord: cielo coperto con piogge deboli al Nordovest. Al centro: nebbie al mattino, poi cielo coperto. Al sud: irregolarmente nuvoloso.

Da giovedì spariscono le nebbie, torna il sole al Nord e un cielo più coperto al Centro-Sud.

