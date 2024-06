Meteo, sabato soleggiato, ma poi torna il maltempo: temporali per la Festa della Repubblica. Ecco dove pioverà

Ancora un weekend dominato dall'instabilità atmosferica, seppur in attenuazione. Il maltempo ha seguito il vortice di bassa pressione che si è spostato tra la Germania e la Polonia. Ma la pressione sull'Italia non aumenta in modo significativo perché ci sono ancora delle infiltrazioni di aria fresca che scivolando sulle Alpi riescono a raggiungere la Francia dove c'è un piccolo minimo secondario.

Questa goccia fresca, spiega 3B Meteo, non avrà una grande storia sull'Italia nella giornata di sabato 1 giugno ma per la giornata di domenica 2 giugno e l'inizio della prossima settimana invece si prevedono nuovi temporali.

Le previsioni di sabato 1 giugno

Abbastanza soleggiato al Nord al mattino salvo addensamenti sulle Alpi orientali con qualche isolata pioggia.

Nel pomeriggio sviluppo di temporali sui settori alpini e prealpini così come anche sull'Appennino emiliano. Più soleggiato sulle pianure centrali e orientali.

Nel complesso soleggiato salvo isolati temporali pomeridiani in sviluppo tra Toscana, Umbria e Marche, ancor più isolati tra Lazio e Abruzzo.

Nuvoloso tra Campania, Puglia e Basilicata con qualche isolata pioggia al mattino. Nel pomeriggio qualche fugace temporale sull'Appennino campano lucano in locale propagazione alla Puglia.

Temperature in lieve aumento al Nord, stazionarie altrove. Venti meridionali tra deboli e moderati. Mari mossi.

Come sarà il tempo domenica

Nubi sparse e schiarite al mattino con maggiori addensamenti sulle zone alpine e sulla Liguria associati a qualche piovasco. Pomeriggio con sviluppo di temporali più diffusi tra basso Piemonte, entroterra ligure, dorsale emiliana con fenomeni che risaliranno velocemente verso le zone di pianura soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Migliora tra sera e notte salvo ancora qualche piovasco o temporale tra alto Piemonte e alta Lombardia.

Al centro nubi sparse e schiarite al mattino con bassa probabilità di fenomeni. Pomeriggio con sviluppo di temporali anche intensi tra Toscana, Umbria e Marche in locale propagazione sino alla costa adriatica. Fenomeni più isolati ma possibili anche tra Lazio e Abruzzo.

Piovaschi e locali temporali in transito tra Campania, Basilicata e Puglia in attenuazione da ovest nel corso del pomeriggio. Nubi sparse e schiarite altrove con qualche temporale pomeridiano sulla Sardegna centro orientale.

Temperature in lieve diminuzione al Nord e al Sud. Venti deboli o moderati a regime variabile. Mari poco mossi.