Meteo, la gabbia ciclonica minaccia il ponte del 2 giugno: minaccia temporali. Le previsioni

Ponte del 2 giugno a rischio temporali, specialmente al pomeriggio e alla sera nei giorni del finesettimana che vedrà molti italiani raggiungere le località turistiche nei giorni in cui di fatto apre la "stagione": l'assenza di un'area di alta pressione sul bacino del Mediterraneo continuerà a mantenere molto instabili le condizioni meteo. I temporali, infatti, sono previsti anche da oggi, a causa della 'gabbia ciclonica' in cui l'Italia si trova intrappolata Se in particolare l'anticiclone occuperà una zona insolita, stazionando tra le Isole Britanniche e la Penisola Scandinava, garantendo bel tempo e sole su questi settori; sul bacino del Mediterraneo, invece, troviamo una vasta area di bassa pressione con diversi cicloni responsabili di maltempo e temporali. In termine tecnico si parla di palude barica sul bacino del Mediterraneo: in concreto sta ad indicare che la pressione atmosferica si manterrà piuttosto bassa favorendo un'instabilità latente, foriera di piogge e temporali frequenti, (e pure locali grandinate specie durante le ore pomeridiane).

Venerdì 2 giugno

Nord

Poche nubi al mattino, poi nel pomeriggio addensamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi con rovesci e temporali sparsi, in estensione serale alle pianure.

Centro

Nubi irregolari e schiarite al mattino, poi nuovi temporali sulle aree interne, localmente anche forti in Toscana. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29.

Sud

Variabilità al mattino, poi nel pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi in Appennino. Temperature in lieve calo, massime tra 20 e 24.

Sabato 3 giugno

Nord

Sulle Alpi occidentali e Centrali cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale. Sulle pianure piemontesi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Sulle pianure emiliane cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Poco nuvoloso al pomeriggio. Poche nubi in serata. In Romagna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulla laguna veneziana nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata.

Centro

Sulla dorsale toscana cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sulla dorsale laziale cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Rasserena in serata. Sui litorali tirrenici cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Sui litorali adriatici giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Sud

Sulla dorsale campano-molisana cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.Sui litorali ionici cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.

Domenica 4 giugno

Nord

Sulle Alpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite. Sulle Dolomiti cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sulle pianure emiliane cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi. In Romagna giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Centro

Sulla dorsale toscana cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Rasserena in serata. Sulla capitale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata. Sui litorali adriatici giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Sud

Sulla dorsale campano-molisana cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Sui litorali adriatici giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Sui litorali ionici nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio.