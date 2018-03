Meteo pazzo: nel weekend nubifragi al Centro Nord, sole e 30° gradi al Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pazzo. Il secondodi marzo sarà caratterizzato dalla concomitanza di due stagioni, lae l'. Infatti, se al Nord un'intensa perturbazione porteràsu molti settori, al Sud le temperature potrebbero sfiorare i 28/30°. Il team del sito www.iLMeteo.it annuncia un fine settimana nel segno del maltempo al Nord e Toscana.Se sabato le piogge risulteranno di modesta entità, non sarà così domenica quando precipitazioni abbondanti o molto abbondanti colpiranno Toscana, Liguria, Nordest e i settori alpini e prealpini. Non si escludono veloci nubifragi. Nevicate copiose sulle Alpi sopra i 1400 metri. Acqua alta a Venezia, con marea sostenuta.Al Sud invece sarà estate. «I caldi venti sciroccali che accompagneranno la perturbazione al Nord e l'aumento della pressione al Sud - spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it - saranno i due fattori principali che faranno schizzare le temperature diurne sopra i 25/27° su Sicilia, Calabria e Sardegna, 20/23° su Campania, Basilicata e fino a 24° in Puglia; un bell'anticipo d'estate!».