Caldo anomalo fino al weekend. Per l'Immacolata però arriva il gelo artico

Meteo: da Lunedì 10 IRRUZIONE di GELO, il POLO NORD in Italia. Ecco dove sarà anche NEVEhttps://t.co/NUDd1LvsBw pic.twitter.com/lrqJQeSqNy — IL METEO.it (@ilmeteoit) 3 dicembre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, in arrivo nei prossimi giorni: l'alta pressione di origine sub-tropicale che sta conquistando gradualmente tutte le regioni, avvisa il team del sito, non garantirà sempre bel tempo, anzi. Nei prossimi giorni l'anticiclone lascerà passareche porteranno qualche pioggia, sebbene generalmente di modesta entità.Il primo dei due anticicloni, oggi,soprattutto al Centro-Sud: il secondo arriverà giovedì 6 e porterà piogge in particolar modo al Centro. E la presenza dell'anticiclonenon solo sulla Pianura padana, ma anche in Umbria, sul Lazio settentrionale e lungo le valli appenniniche; con la nebbia o le nubi basse, qualora si dovesse sollevare, aumenterà anche l'inquinamento dell'aria. direttore e fondatore del sito ilMeteo.it , avverte inoltre che la presenza dell'anticicloneche saliranno sopra la media del periodo di quasi 10°C. Di giorno al Centro-Sud si potranno toccareinvece sui rilievi; farà più freddo però dove il cielo sarà più coperto o nebbioso con valori sotto i 10°C. Ma questo caldo anomalo avrà i giorni contati e lascerà spazio al gelo nel weekend: il direttore Sanò, in anteprima nazionale, annuncia infatti l'arrivo di unaper il giorno dell'Immacolata e successivamente di