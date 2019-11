Dicembre porta il freddo, maltempo e neve dal Nord Europa: ecco dove e quando

METEO GIOVEDÌ.

Ultimo aggiornamento: 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dicembre porta il gelo. Il freddo infatti punta l'Europa, freddo e neve sono in arrivo Oltralpe. E in Italia? «Ci sono ancora molte incognite legate all'interferenza di una bassa pressione secondaria che andrebbe a collocarsi sul Mediterraneo. La posizione di questo minimo sarà determinante per capire che tipo di tempo avremo» sono le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com. «Un minimo poco occidentale vedrebbe una confluenza tra le correnti fredde da nordest e quelle umide da sudovest sul nord Italia conmentre al Centro Sud prevarrebbe un respiro umido e mite sud occidentale». Al contrario, «un minimo più a ovest limiterebbe l'ingresso di aria fredda sull'Italia, forse riuscendo a lambire a malapena il Nord con instabilità più localizzata e freddo meno accentuato». In attesa dell'evoluzione del meteo, vediamo che tempo farà domani, giovedì 28 novembre 2019.Al Nord addensamenti sulle zone alpine con rovesci più frequenti sui confini occidentali, nevosi dai 1500 metri, qualche pioggia su Levante Ligure e Friuli Venezia Giulia, altrove asciutto con qualche schiarita più apprezzabile sulla bassa Pianura Padana. Al Centro qualche pioggia in Sardegna, in attenuazione in giornata. Addensamenti su tirreniche ed Umbria con piogge e rovesci sparsi in attenuazione in giornata a partire dalla Toscana. Asciutto con schiarite sull'Al Sud addensamenti su tirreniche e Nord Sicilia con piogge sparse, asciutto con qualche schiarita su adriatiche e ioniche. Venti tesi o forti tra ovest e sudovest con raffiche fino a 90-100km/h su Mar di Corsica e al largo del Mar Ligure, raffiche di Garbino sull', possibili mareggiate sulle coste tirreniche e della Sardegna occidentale.