Italia spaccata in due: nubifragi al Nord, forte ondata di caldo e afa al Centro Sud

NORD SOTTO TEMPORALI, NUBIFRAGI E NON E' ANCORA FINITA - In questi giorni parte del Nord Italia sta sperimentando temporali di particolare violenza, con nubifragi, grandinate anche di grosse dimensioni, frane e alllagamenti, com e nel caso del comasco, della Brianza e del bergamasco. “Le aree più duramente colpite sono Piemonte, alta Lombardia e in generale Alpi e Prealpi, ma occasionali forti temporali non hanno risparmiato neanche il resto del Nord” - spiega Edoardo Ferrara meteorologo di 3bmeteo.com - “E non è ancora finita: fino a mercoledì il Nord sarà a rischio temporali ancora una volta localmente di forte intensità, con ulteriori grandinate, nubifragi e colpi di vento, soprattutto a Nord del Po. Questo non significa che pioverà ovunque tutto il giorno: non mancheranno anche fasi assolate, specie in Pianura Padana, tuttavia il tempo sarà instabile e il temporale di forte intensità potrà scoppiare all'improvviso, a livello locale. Se infatti alcune zone potranno ricevere ingenti quantitativi di pioggia, altre potranno invece rimanere all'asciutto per una manciata di kilometri”.





PERCHE SUCCEDE - “Le regioni del Nord si trovano sul bordo dell'anticiclone africano, terra così di scontro tra masse d'aria fresca e instabile in arrivo dall'Atlantico, con quelle calde e umide in risalita dal Mediterraneo” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - “in questo contesto l'atmosfera diventa instabile e per certi versi 'esplosiva', con molta energia a disposizione per improvvisi forti temporali che, oltre a scaricare ingenti quantitativi di pioggia in poco tempo, possono anche essere accompagnati da grandinate dal diametro di diversi centimetri, con conseguenti inevitabili danni. Attenzione però: non ci troviamo davanti a una perturbazione ben organizzata, pertanto l'instabilità colpisce in modo sparso, con alcune zone in cui può piovere molto e altre limitrofe all'asciutto”.





AL CENTROSUD INTENSA E PROLUNGATA ONDATA DI CALDO AFRICANO, AFA ALLE STELLE - “Nel frattempo al Centrosud farà molto caldo praticamente per tutta la settimana, a causa dei venti in arrivo dal Nord Africa, decisamente roventi. Picchi di 38-40°C sono attesi per giorni sulle zone interne del Sud, anche superiori sulla Sicilia, ma fino a 37-39°C pure sulle interne del Centro, specie Lazio, Umbria e Abruzzo. Qualche grado in meno lungo le coste ma afa alle stelle, così come nelle grandi città, dove si soffrirà anche in tarda sera e in prima nottata. Le temperature percepite potranno così superare anche i 38°C. Inoltre fino a mercoledì avremo cieli spesso lattiginosi, giallognoli, o a tratti nuvolosi, anche per via della sabbia in sospensione richiamata dal deserto, cosa che tra l'altro potrà favorire anche qualche locale breve piovasco o isolato temporale, non certo rinfrescante” - concludono da 3bmeteo.com

