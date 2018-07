Meteo, furia scandinava in arrivo: due giorni di temporali e grandine

METEO: COLPO di SCENA, da Martedì GRANDINE per un ATTACCO SCANDINAVO. Estate 2018 al collasso » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/Cv7k4NiIYC #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 9 luglio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vistoso peggioramento delle condizioni meteo è previsto nelle prossime ore in tutto il: dalla Scandinavia, infatti, arriverannoche hanno già colpito il cuore dell'Europa. A segnalarlo è IlMeteo.it : adagiandosi sulle Alpi, la furia scandinava conquisterà il Nord Italia a partire da oggi, per iniziare dalle Alpi ed estendendosi poi anche alla Pianura padana.cominceranno a seminare scompiglio su tutto l'arco alpino e nelle ore serali scenderanno sempre più minacciosi verso la pianura della Lombardia dove è atteso un forte temporale a Milano.Nelle prime ore diecco che le, accompagnate anche da improvvisi colpi di vento e locali nubifragi, si abbatteranno sul Nordest, infierendo soprattutto sul Veneto e l'Emilia Romagna fin sulle coste dove si potranno osservare spettacolari trombe marine. Tutte le regioni interessate dal passaggio temporalesco subiranno un calo termico di circa 5°C con valori massimi previsti non superiori ai 26°C.Antonio Sanò, direttore e fondatore de IlMeteo.it, comunica che da giovedì e poi fino a sabato 14 la pressione tornerà ad aumentare anche al Nord con il sole che sarà prevalente e le temperature che torneranno a salire sopra i 30°C. Continuerà a splendere il sole al Centro-Sud. Domenica 15 invece dall'Atlantico una violenta perturbazione porterà altro maltempo con forti temporali al Nord e poi anche al Centro. Estate ancora in forte crisi.