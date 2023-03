Meteo, l'Italia si risveglia al gelo: vento, temporali e grandine. Ma la primavera sta per tornare. Ecco le previsioni

L'Italia si è risvegliata al freddo: temperature gelide in buona parte del Paese, temporali e grandine. Non solo i -20° in quota sulle Alpi, ma anche forti gelate con punte fino a -5°C anche in pianura, in particolare in Piemonte. Sono gli effetti degli strascichi del fronte di aria artica che ha fatto precipitare la situazione nel corso di lunedì e della scorsa notte. Ma ora le condizioni meteo - secondo gli esperti di 3BMeteo - stanno per cambiare di nuovo e la primavera farà il suo ingresso indisturbata.

Le previsioni

Dall'Atlantico si farà gradualmente avanti una profonda depressione che richiamerà sull'Italia correnti decisamente più miti ma anche umide. Alle basse latitudini queste correnti favoriranno la presenza di un campo di alta pressione di matrice afro mediterranea, più a nord trasporteranno invece due perturbazioni destinate a portare qualche pioggia anche sull'Italia settentrionale ma purtroppo ancora una volta non saranno piogge significative perché si manterranno strettamente attorno alla cerchia alpina portando il grosso oltre confine. Questi due passaggi instabili coincideranno con le giornate di giovedì e di venerdì mentre oggi martedì e mercoledì avremo alta pressione per tutti ma ecco un maggiore dettaglio.

METEO PROSSIME ORE: davvero poco da segnalare se non una variabilità residua sulle estreme regioni meridionali e l'Adriatico con qualche ultimo piovasco in rapido esaurimento entro il mattino. Altrove sole prevalente. Le temperature saranno ancora basse ma in recupero nei valori massimi. Attenzione ancora ai venti forti sul basso Adriatico e lo Ionio. Mari ancora molto mossi i bacini meridionali, da mossi a poco mossi gli altri.

METEO MERCOLEDÌ : nuvolosità irregolare su Liguria, Toscana, Alpi e Prealpi con qualche isolata pioggia o pioviggine tra Liguria e alta Toscana. Qualche addensamento anche tra Lazio e Campania ma senza fenomeni. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento su valori miti. Venti meridionali da deboli a moderati. Mari mossi.

METEO GIOVEDÌ: nuvoloso al Nord con qualche pioggia su Liguria, Alpi, Prealpi e pedemontane, in serata fino al Friuli. Fenomeni assenti o solo occasionali sul resto del Nord. Soleggiato altrove salvo annuvolamenti lungo la fascia tirrenica ma con bassa probabilità di fenomeni. Temperature in lieve ulteriore aumento. Venti tesi meridionali con mari mossi o molto mossi.

METEO VENERDÌ: nuvolosità irregolare al Nord con qualche rovescio a carattere sparso su Alpi, Prealpi e pedemontane in rapida attenuazione da ovest entro il pomeriggio, fenomeni più isolati sulle alte pianure. Qualche annuvolamento anche lungo le regioni tirreniche ma per lo più sterile. Soleggiato altrove. Temperature in ulteriore lieve aumento con massime molto miti al Sud e sulle Isole. Venti meridionali moderati. Mari mossi.