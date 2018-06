Estate 2018 all'insegna di forti piogge: ecco quando arriverà il caldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'tanto attesa sembra essere arrivata: l'anticiclone africano si è stabilizzato sul nostro paese e porterà giorni didopo l'instabilità delle ultime settimane. Purtroppo però, se giugno ci regalerà belle giornate estive, è bene non farci troppo l'abitudine visto che le cose cambieranno nei mesi di luglio e agosto.Già in questi giorni si è iniziato ad assistere a rovesci temporaleschi per l'aria Atlantica che arriva dal nord. L'instabilità la farà da padrona anche nei mesi di luglio e agosto: con piogge sopra media al sud e sulle Isole Maggiori, ma piuttosto secco sulle regioni centro-settentrionali. Sarà un'estate calda, dunque, quella del 2018, ma certo non rovente come quella del 2017, secondo quanto riporta il Meteo.it. La differenza sarà nel maggior numero di piogge.Il vero caldo potrebbe arrivare tra settembre e ottobre, quando potrebbero registrarsi delle temperature notevolmente sopra le medie stagionali. Anche l'inverno 2018-2019 dovrebbe essere più mite, almeno fino a maggio. Secondo le previsioni la prima parte risulterà calda, poco nevosa e molto nebbiosa, ma da fine gennaio a febbraio potrebbe arrivare il freddo.