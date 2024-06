Meteo, maltempo al nord con forti temporali, nubifragi e grandine (dove e quando). Al Sud temperature stabili

Un'Italia divisa in due tra forti temporali, nubifragi e grandie al Nord, e temperature stabili al Sud. L'Italia settentrionale sarà colpita da questi pericolosi fenomeni per lo scorso tra le freddi correnti artiche provenienti dal Mar di Norvegia spinte verso Sud dall'anticiclone delle Azzorre, in posizione anomala tra il medio Atlantico e l'Islanda, e le correnti calde provenienti dall'Africa.

Tra martedì e mercoledì le criticità potrebbero diventare ancora più marcate. Molto diversa la situazione al Centro-Sud con tempo stabile grazie alla corrente anticiclonica, anche se non sempre soleggiato e con temperature sopra media. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni.

Le previsioni per martedì 11 giugno

Al Nord, mattinata già instabile tra Liguria orientale, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con possibilità di rovesci e temporali, maggiori aperture altrove. Nel pomeriggio il tempo sarà ancora più instabile ovunque con rovesci e temporali anche forti e localmente accompagnati da grandinate. I fenomeni si protrarranno anche in serata e nella notte specie tra Lombardia, Emilia e Triveneto.

Al Centro, giornata abbastanza soleggiata a tratti disturbata da qualche transito nuvoloso medio alto. Unica eccezione qualche temporale in sviluppo nelle ore centrali tra la Toscana interna, l'Umbria e le Marche. Occasionalmente in Abruzzo.

Al Sud, disturbi nuvolosi medio alti in transito con cielo anche temporaneamente nuvoloso ma senza fenomeni.

Temperature stabili o in leggero calo al Nord. Venti moderati occidentali o meridionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni meteo mercoledì 12 giugno

Al Nord, tempo instabile fin dal mattino tra Liguria orientale, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con possibilità di rovesci e temporali, maggiori aperture del cielo sul Piemonte.

Nel pomeriggio il tempo peggiorerà ovunque con rovesci e temporali anche forti e localmente accompagnati da grandinate. Fenomeni localmente forti anche in serata e nella notte specie tra Lombardia, Emilia e Triveneto.

Al Centro, temperature stabili con qualche temporale, localmente forte nelle ore centrali tra la Toscana interna, l'Umbria e le Marche e occasionalmente in Abruzzo.

Al Sud nuvoloso tra Sicilia ed estremo Sud, localmente in Sardegna ma senza pioggia. Soleggiato altrove.

Temperature stabili o in leggero calo al Centro. Venti moderati occidentali o meridionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni meteo giovedì 13 giugno

Al Nord giornata ancora a tratti instabile tra Liguria orientale, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con possibilità di rovesci e temporali, più insistenti e diffusi nel pomeriggio. Maggiori aperture del cielo al Nordovest e ovunque dalla sera.

Al Centro, pochi addensamenti al mattino, pomeriggio con diffusi temporali anche di forte intensità tra la Toscana interna, il Lazio interno, l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo. Sull'Adriatico i fenomeni potranno raggiungere anche il litorale. Migliora dalla sera.

Al Sud, nel complesso soleggiato salvo qualche isolato temporale pomeridiano tra Molise e Puglia.

Le temperature si abbasseranno lievemente. Venti moderati occidentali o nord occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.