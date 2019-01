Meteo, sull'Italia arriva il ciclone Medicane: porta maltempo, gelo e neve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancano pochissime ore alla formazione del temuto(dall'unione delle due parole inglesi mediterranean e hurricane). Secondo quanto riporta ilMeteo.itin pieno inverno, che si "incastrerà" sul Mediterraneo condizionando il tempo per giorni cone venti di burrasca. Dalla Groenlandia si è messo in cammino una massa d'aria gelida che ha raggiunto (in queste ultime ore) la Gran Bretagna e la Francia, provocando anche su queste nazioni nevicate e venti di tempesta.Domani - prosegue ilMeteo.it - attraverso la porta del Rodano (coste meridionali della Francia) farà il suo ingresso in Italia, ed è proprio da domani sera, quando il vortice assumerà connotati da Medicane, che la situazione peggiorerà sensibilmente. In modo particolare, dalla serata di domani, quando il ciclone sarà a largo del Mar Ligure, soffieranno venti sempre più forti sulla Sardegna e coste Tirreniche che faranno i conti con un aumento sensibile della ventilazione dai quadranti Sud-Occidentali. Le raffiche di vento, inizialmente saranno moderate (40-50 km/h), poi acquisteranno ancora più forza fino a raggiungere i 110-120 km/h tra mercoledì e giovedì, quando il ciclone mediterraneo si posizionerà sul Mar Tirreno.Difatti, proprio tra mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio l'Italia sarà in balia di venti di burrasca, neve fino al piano al Nord (con possibili bufere) e temporali. Ma il Medicane, non solo interesserà il Centro-Nord, ma anche il Sud. Secondo gli ultimi aggiornamenti, dopo essere transitato sul Tirreno si dirigerà verso la Sicilia (anche qui con venti forti, fino a 90 km/h), poi raggiungerà il Mar Jonio per completare la sua corsa fino in Grecia.Prestare attenzione quindi a non posizionarsi sotto oggetti sospesi o esposti al vento, evitare di transitare sotto alberi, a piedi o su veicoli, poiché potrebbero cadere rami, se sei alla guida di un veicolo, modera la velocità; l’uscita dalle gallerie e i viadotti sono particolarmente insidiosi per i veicoli telonati o furgonati e sulle zone costiere non accostarti al litorale, ai moli e ai pontili;massima attenzione nel percorrere le strade costiere anche a bordo di veicoli.