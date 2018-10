Torna il caldo: temperature fino a 27-28 gradi. Pioggia in agguato: ecco dove

Meteo: TEMPERATURE, torna il caldo sull'Italia. Ecco i valori previsti e la duratahttps://t.co/9c0mm3TGmF pic.twitter.com/JwfDbRSpY2 — IL METEO.it (@ilmeteoit) 8 ottobre 2018

Dopo un weekend all'insegna della pioggia e del maltempo, iltorna a risplendere nei cieli italiani. Le temperature subiranno un'impennata verso l'alto in tutta la penisola, con possibili picchi dinelle città di Firenze, Roma, Napoli, Cagliari e Palermo. Questo è causato dall'afflusso verso il nostro Paese di correnti meridionali più umide e miti, che faranno salire la colonnina di mercurio al di sopra delle medie tipiche del periodo.Secondo le previsioni di ilMeteo.it, questo clima decisamente più caldo continuerà per tutta la settimana, fatta eccezione per il Nordovest che tra mercoledì e giovedì verrà raggiunto da una forteatlantica che provocherà dei nubifragi sulla Liguria e sul Piemonte.