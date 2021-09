Meteo, l'autunno deve attendere ancora: a sorpresa tornano sole e caldo su tutta Italia

Dopo un assaggio di autunno su tutto lo stivale, le previsioni per settimana prossima preannunciano una grande sorpresa. La previsione è stata stravolta, rispetto a quanto si ipotizzava negli ultimi giorni. Secondo 3BMeteo, infatti, per l'arrivo dell'autunno ci sarà ancora da attendere, in Italia tornano il bel tempo e le alte temperature.

Ultimo colpo di coda, dunque, di una delle estati più calde mai registrate nella storia. Dopo il maltempo del weekend appena trascorso, da domani l'Italia torna l'anticiclone africano che riporterà il bel tempo e il caldo su tutto lo stivale, allontanando, ancora per un po', la minaccia del maltempo autunnale.

Previsioni che si sono completamente stravolte nel giro di un giorno. A sorpresa, infatti, il vortice autunnale previsto di passaggio sull'Italia per questa settimana rimarrà stazionario sulla penisola iberica aprendo la strada ad un flusso di aria calda proveniente dal nord Africa.

In alcune zone del nord Italia dovremo attendere gli ultimi strascichi della circolazione ciclonica che ha condizionato il tempo durante il weekend, ma da martedì il freddo e la pioggia lasceranno spazio al caldo e all'alta pressione che ci regaleranno giornate stabili e soleggiate su tutto il bel Paese.

