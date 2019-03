Distesa su un tappeto di siringhe, il triste risveglio dopo il buco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Addormentata, rannicchiata in posizione fetale, nel più istintivo dei tentativi di ripararsi dal freddo. Come letto un tappeto di siringhe, come lenzuola la stagnola annerita e utilizzata per scaldare l'eroina. La foto è stata scattata ieri mattina, in piazzetta San Francesco, e la protagonista è una ragazza che potrà avere al massimo trent'anni. Un'immagine triste, istantanea di un momento storico che continua a vedere Mestre come crocevia del Nordest per il consumo (e la vendita) di sostanze stupefacenti. Eroina, in particolare, che con quattro morti di overdose nell'ultimo mese, è tornata a essere il pericolo numero uno in città. Un'emergenza mai realmente scomparsa, in realtà, nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine, che una dopo l'altra hanno mandato dietro le sbarre le tre principali bande titolari dello spaccio: nigeriani, tunisini, albanesi. Il mercato è ancora vivo perché la domanda continua incessantemente a crescere.