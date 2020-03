Picchiava a sangue la nonna per estorcerle denaro. Lei si ribella e lo fa arrestare

Ultimo aggiornamento: 17:04

, in tanti episodi diversi, nell’arco di lunghi mesi, rischiando d’essere uccisa per soffocamento. È accaduto a, dove il 32enne violento pestava a sangue la nonna per estorcerle ingenti somme di denaro: alla fine l’anziana non ce l’ha fatta più e l’ha denunciato e fatto arrestare, prima dell’irreparabile.LEGGI ANCHE:A entrare in azione – su richiesta della Procura peloritana e conforme decisione del giudice per le indagini preliminari – i carabinieri della stazione di, che hanno fatto scattare leai polsi del nipote snaturato con l’accusa d’estorsione e lesioni personali aggravate.LEGGI ANCHE:Stando agli investigatori, nel corso di mesi, alla nonnina parsi interminabili per le angherie sofferte, le richieste di soldi da parte del giovane parente erano continue e insistenti. Quando l’anziana non riusciva a soddisfarle o si rifiutava, erano botte da orbi.Rappresaglie inaudite e violentissime, senza risparmiarle calci, pugni e schiaffi: in varie occasioni, il nipote continuava a infierire anche quando la donna era ormai a terra inerme, dolorante.Questo stato di cose è proseguito soprattutto perché il 32enne teneva la nonna in uno stato di terribile, perenne violenza fisica e psicologica. Di gravità sempre crescente le conseguenze delle sue percosse: nell’ultima occasione, lo sciagurato avrebbe afferrato l’anziana per il collo, stringendola fino quasi a soffocarla, facendole perdere il respiro.A questo punto l’anziana vittima s’è decisa a denunciare il parente-aguzzino, che adesso è rinchiuso nel penitenziario messinese di Gazzi.