Messina Denaro, bambino vestito con montone e occhiali a goccia imita il boss: il video choc su TikTok

Non era sufficiente che adulti più o meno consapevoli di chi stessero imitando nell'abbigliamento, si vestissero con pantalone marrone, montone, cappello di lana e occhiali da sole a goccia, come il boss della mafia, Matteo Messina Denaro, ora in carcere al 41Bis. Online, infatti, nei giorni successivi all'arresto, sono spuntati video di commercianti che proponevano montoni a prezzi scontati, consigliando un outfit alla Matteo Messina Denaro Style.

Stupida emulazione

E se nei giorni scorsi avevamo parlato di un commerciante di Napoli che su TikTok vendeva questi giubbotti, salvo poi chiedere scusa, perché lui Matteo Messina Denaro, non sapeva neanche chi fosse, ora l'idiozia social è andata ben oltre, con un video in cui si vede un bambino in tenera età, forse poco più di un anno visto che non sa neanche camminare, mani nelle mani con due adulti, entrambi uomini, vestiti con tute e cappello e sciarpe che nascondono i volti per non essere riconoscibili. Uno dei due tiene in mano anche una pistola giocattolo.

Denuncia su Facebook

Un filmato che mette i brividi per la sua stupida emulazione. Per la scelta di due adulti o ragazzi che vestono un bambino come il boss dei boss, un assassino, da imitare nell'abbigliamento e da mostrare sui social. A denunciare il post, è Francesco Emilio Borrelli, dei Verdi, che scrive: «Inneggiare a questi criminali significa mitizzarli. Perchè queste famiglie non vestono i loro figli come Falcone e Borsellino o come Giancarlo Siani? Perchè esaltano sempre i boss e mai le vittime e gli eroi?».