Enorme squalo bianco cerca di azzannare la telecamera che lo sta filmando

di Marta Ferraro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un enorme squalo bianco si è avvicinato talmente tanto alla macchina fotografica che lo filmava che per poco non è riuscito a mangiarla. L'episodio è avvenuto vicino all'isola di Guadalupe in Messico.Il cameraman Peter Kragh è riuscito a filmare l'attacco del grande squalo bianco sulla sua macchina fotografica.Il dispositivo era sospeso sul lato della barca su cui si trovava Kragh quando improvvisamente sulla superficie dell'acqua è apparso lo squalo bianco lungo circa 4,5 metri. Dopo diversi giri intorno all'imbarcazione, lo squalo ha aperto le sue enormi fauci e ha provato a mordere la telecamera più volte.Fortunatamente, il dispositivo non è stato danneggiato ed è stato in grado di registrare le immagini diventate virali in Rete.