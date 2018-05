«Sono incinta a 70 anni» Potrebbe diventare la mamma più anziana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe diventare la mamma più anziana al mondo emessicana di 70 anni, mostra con orgoglio quelle che dice essere le ecografie del suo ottavo figlio.In attesa che i medici confermino al mondo la gravidanza, spiega di non essersi sottoposta ad alcun trattamento di fertilità. Come riporta il Daily Mail, la De La Luz è più grande di quattro anni di Maria del Carmen Bousada de Lara, l'attuale detentrice del record, che aveva 66 anni quando diede alla luce due gemelli.«Mi hanno detto che è una bambina», ha detto la donna alla stampa nella sua casa a Mazatlan, nello stato messicano di Sinaloa.Laha raccontato anche i sintomi: «Le gambe mi facevano male, vomitavo e avevo le vertigini. Nella clinica privata in cui hanno eseguito le scansioni con gli ultrasuoni i medici non potevano crederci».La notizia sembra, inoltre, aver infastidito gli altri suoi figli, preoccupati probabilmente per la sua salute. La donna ha un appuntamento con un ginecologo il 18 luglio e sottolinea che sarà necessario un parto cesareo.