Messaggio in bottiglia ritrovato sulla spiaggia dopo 50 anni

Nel sud dell’ Australia , un uomo e suo figlio hanno trovato una bottiglia che conteneva una lettera datata 17 novembre 1969. Il più classico dei messaggi nella bottiglia. L’avrebbe scritta un ragazzo inglese, che aveva allora 13 anni e che viaggiava su una nave della compagnia Sitmar Lines diretta a Melbourne. Il messaggio spiega anche la posizione della nave: mille miglia a largo di Fremantle, Western Australia.Non è tutto, però. Secondo l’oceanografo David Griffin è improbabile che la bottiglia sia rimasta in mare per cinquanta anni, arrivando soltanto adesso sulle coste meridionali australiane. Probabilmente è rimasta sepolta in un'altra spiaggia per anni e poi è stata trasportata da una tempesta di recente.