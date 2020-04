Messa di Pasqua in Vaticano in diretta da San Pietro. Il messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco

Papa Francesco celbra la messa di Pasqua alle 11 all'altare della Cattedra, nella basilica di San Pietro in Vaticano. Nel corso della celebrazione solenne, verrà omesso il tradizionale rito del 'Resurrexit', a causa dell'emergenza per il coronavirus.



Un lungo, infinito, minuto di silenzio ha sostituito l'omelia, durante la messa di Pasqua celebrata da Papa Francesco nella basilica di San Pietro in Vaticano.

Come una fiamma nuova», la «Buona Notizia» della Resurrezione «si è accesa nella notte», ha detto il Papa nel Messaggio 'Urbi et Orbi': «la notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa: 'Cristo, mia speranza, è risorto!'». Per Francesco, «è un altro 'contagio', che si trasmette da cuore a cuore - perché ogni cuore umano attende questa Buona Notizia. È il contagio della speranza: 'Cristo, mia speranza, è risorto!'».

«Per molti è una Pasqua di solitudine, vissuta tra i lutti e i tanti disagi che la pandemia sta provocando, dalle sofferenze fisiche ai problemi economici», ha riconosciuto papa Francesco nel suo Messaggio 'Urbi et Orbi'. «Il mio pensiero quest'oggi - ha detto - va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus: ai malati, a coloro che sono morti e ai familiari che piangono per la scomparsa dei loro cari, ai quali a volte non sono riusciti a dare neanche l'estremo saluto». «Il Signore della vita accolga con sé nel suo regno i defunti - ha continuato - e doni conforto e speranza a chi è ancora nella prova, specialmente agli anziani e alle persone sole». «Non faccia mancare la sua consolazione e gli aiuti necessari a chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilità, come chi lavora nelle case di cura, o vive nelle caserme e nelle carceri», ha aggiunto il Pontefice.



«Questo morbo non ci ha privato solo degli affetti, ma anche della possibilità di attingere di persona alla consolazione che sgorga dai Sacramenti, specialmente dell'Eucaristia e della Riconciliazione», ha detto papa Francesco nel suo Messaggio pasquale 'Urbi et Orbì. «In molti Paesi non è stato possibile accostarsi ad essi - ha aggiunto -, ma il Signore non ci ha lasciati soli! Rimanendo uniti nella preghiera, siamo certi che Egli ha posto su di noi la sua mano, ripetendoci con forza: non temere, 'sono risorto e sono sempre con te'!».



«Gesù, nostra Pasqua, dia forza e speranza ai medici e agli infermieri, che ovunque offrono una testimonianza di cura e amore al prossimo fino allo stremo delle forze e non di rado al sacrificio della propria salute», ha affermato papa Francesco nel Messaggio pasquale 'Urbi et Orbi'. «A loro, come pure a chi lavora assiduamente per garantire i servizi essenziali necessari alla convivenza civile - ha proseguito -, alle forze dell'ordine e ai militari che in molti Paesi hanno contribuito ad alleviare le difficoltà e le sofferenze della popolazione, va il nostro pensiero affettuoso con la nostra gratitudine».

Ultimo aggiornamento: 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA