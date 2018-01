Soldatessa padovana dell'Isis, Meriem è viva ed è stata intercettata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Meriem è viva ed è stata intercettata. Lo conferma il comandante provinciale dei carabinieri Oreste Liporace che ha dichiarato che la ragazza, partita all'improvviso nel 2015 a 19 anni da Arzergrande per diventare una foreign fighter dell'Isis, ha avuto contatti in rete attraverso Facebook e Telegram.è stata condannata a 4 anni per essere entrata nelle fila dello Stato islamico. Per il giudice monocratico di Venezia, Claudia Ardita, la ragazza di origini marocchine è colpevole di arruolamento con finalità di terrorismo.