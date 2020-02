Meredith Kercher, morto il papà della studentessa uccisa a Perugia: forse vittima di una rapina

Ancora una tragedia nella famiglia di Meredith Kercher il padre della studentessa uccisa a Perugia nel 2007 è morto nelle scorse ore per le conseguenze di un sospetto scippo subito a Londra tre settimane fa. John Kercher, 77 anni, si è spento in ospedale, come riporta il Sun. Dopo l'episodio aveva ripreso conoscenza, ma non era stato in grado di ricordare cosa fosse successo. La polizia ritiene comunque fosse stato vittima d'un tentativo di rapina durante il quale era stato trascinato sull'asfalto riportando diverse fratture.

LEGGI ANCHE:

Il vaso incrinato che si sfascia davanti al grande schermo



Ultimo aggiornamento: 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA