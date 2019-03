Si aggrappa alla Mercedes che le stanno rubando Travolta e uccisa dai ladri

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Drammatica rapina oggi, poco prima delle 14, all'esterno dell'ufficio postale di Noventa Vicentina , con vittima una donna. Secondo una prima ricostruzione, due banditi, che potrebbero essere giunti sul posto per tentare un colpo o per un sopralluogo, avrebbero cercato di rubare una Mercedes di proprietà di una signora, originaria del Veronese, che in quel momento stava facendo un prelievo al Postamat.Nella vettura - la Mercedes blu - c'era invece, seduta nel posto di passeggero, un'altra donna, la zia, che è stata spintonata fuori a forza. Quest'ultima avrebbe opposto resistenza e sarebbe stata poi investita, morendo poco dopo. Indagini da parte dei carabinieri, giunti sul posto con alcune pattuglie. La zona è stata transennata.La vittima è una donna di poco più di 50 anni della quale non sono state rese ancora note le generalità.La fuga dei ladri è durata poco: hanno abbandonato subito l'auto con il motore acceso dopo aver finito la corsa contro il muretto di un supermercato. I due sarebbero poi scappati su una terza vettura, forse di un complice che li aspettava. Posti di blocco in tutta la zona.