Cane travolge anziano: trauma cranico e naso rotto Ma la proprietaria fugge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Cani e padroni in luoghi affollati: urge un galateo. Per evitare incidenti come quello avvenuto sabato mattina in Borgo Mazzini, quando un anziano di 85 anni, Evaristo Buso, è stato travolto da un cane di media taglia e si è ritrovato per terra con trauma cranico e setto nasale rotto, mentre la padrona dell'animale non si è fermata a prestargli soccorso. L'uomo è caduto faccia a terra sull'asfalto senza rendersi conto di cosa stesse succedendo. E i figli oggi fanno appello ai testimoni poter...