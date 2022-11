«A mensa porzioni da fame per i bambini»: la rivolta delle mamme in una scuola

La foto di un piatto con tre bocconi di spezzatino in umido e due forchettate di spinaci ha aperto il caso sulla quantità risicata di cibo offerto ai piccoli studenti di una scuola di Roma. La piccola porzione fornita dalla mensa è stata fotografata da una maestra dell'Istituto Manzoni e ha poi fatto il giro tra le chat Whatsapp delle mamme.

La notizia era stata anticipata da Repubblica e in seguito confermata dall'assessore del municipio VII di Roma, Marcello Morlacchi. «Abbiamo ricevuto la segnalazione dai genitori. Il Municipio e la commissione mensa dell'Istituto stanno facendo le dovute verifiche per accertare le problematiche emerse. Abbiamo fatto un'ispezione questa mattina e già nel pomeriggio dovrei avere un primo resoconto», ha spiegato. A confermare la scarsità delle porzioni, che oggi sono state ispezionate dalla commissione mensa composta da mamme e papà dei piccoli studenti, è stato anche il personale della scuola, che ha sottolineato come i "tagli" riguardino anche la frutta offerta ai bambini.