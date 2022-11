Meningite fulminante, morto un bimbo di 15 mesi: il piccolo Christian in ospedale con la febbre alta, poi la tragedia

Tragedia a Cavarzano, in provincia di Belluno, dove un bimbo di appena 15 mesi, Christian Lozovyy, è morto per via di una meningite batterica che gli ha tolto la vita nel giro di pochi giorni. Il piccolo Christian, figlio di Olesya e Nazariy, di origini ucraine ma residenti in Italia da anni, era nato il 26 agosto 2021 e tre mesi fa aveva compiuto un anno.

Sconvolti i genitori, racconta il quotidiano Il Gazzettino: mamma e papà lo avevano portato all'ospedale San Martino con la febbre alta e da qui era stato trasferito in ospedale a Padova, dove è poi morto a causa di questa meningite fulminante causata da pneumococco. La situazione del bambino era precipitata rapidamente e i pediatri bellunesi aveva deciso il trasferimento nella città del Santo.

La mamma del bambino, Olesya Stavchanska, è una dipendente di Luxottica, il papà ha studiato all'istituto Segato. I funerali si terranno domani, martedì 29 novembre, nella chiesa di Cavarzano: poi la salma del piccolo sarà tumulata a Cusighe.