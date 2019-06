Bimba di 12 anni si sente male in campeggio: morta di meningite in 24 ore

Per una meningite da meningococco C una bambina di 12 anni, tedesca, è deceduta oggi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stata ricoverata. Lo riferisce la Usl Toscana Nord Ovest spiegando che la ragazzina era con la famiglia in vacanza in un campeggio della costa e che ieri ha accusato i primi malesseri. È stata subito accompagnata dalla mamma al pronto soccorso di Cecina (Livorno) dove i sanitari si sono resi conto immediatamente della gravità delle sue condizioni.

Dopo primi accertamenti è stato predisposto il trasferimento al Meyer, dove è morta. Intanto i medici dell'igiene e sanità pubblica della Asl Toscana nord ovest, dopo un sopralluogo al campeggio, hanno sottoposto a profilassi tutti coloro che hanno avuto contatti con la bambina, compresi i sanitari che si sono presi cura di lei. La Asl sta anche contattando l'altra famiglia tedesca che ha trascorso alcuni giorni di vacanza nello stesso campeggio e che è già ripartita. Da una prima indagine sembrerebbe che la dodicenne non fosse stata vaccinata.

