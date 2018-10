Sospetta meningite, bimbo di due anni muore in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore bimbo di due anni, sospetta. Choc nella città di Sarno che questa mattina ha appreso la tragica notizia della morte del piccolo A.B..Pare che il bambino da giorni avesse febbre alta al punto che i genitori era arrivati all’ospedale di Nocera Inferiore per accertamenti già nella giornata di ieri. Questa mattina la situazione è precipitata con problemi respiratori: il bimbo è arivato all’ospedale di Sarno, il Martiri del Villa Malta, in gravissime condizioni e ogni manovra per tentare di rianimarlo è risultata purtroppo vana.