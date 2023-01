Giorgia Meloni ai tg serali: «Tutti i nostri interventi per calmierare l'inflazione. La maggioranza è coesa»

«Questo governo sta precedendo con determinazione e testa alta», così il premier Giorga Meloni nell'intervento a TG1. «Lavoriamo per dare priorità alla crescita, la maggioranza è coesa», ha poi proseguito. «Avanti a testa alta, non perdiamo un minuto». Sull'incontro con Zelensky il presidente del Consiglio ha specificato che "l'Italia fa la sua parte" e che vedrà il presidente dell'Ucraina per parlare di ricostruzione.

Il tema del taglio delle accise

«Le opposizioni? Fanno il loro lavoro e questo non mi spaventa» ma «sento dire che la benzina è a 2 e mezzo ma sta a 1,5 come prezzo medio». Lo ha detto Giorgia Meloni replicando a una domanda al Tg5. Per quanto riguarda il taglio delle accise, ha aggiunto, «nel programma non c'è scritto ma, ha spiegato: »si parla di sterilizzazione« delle accise, ovvero che se il prezzo sale oltre una determinata soglia, quello che lo Stato incassa in più di Iva verrà utilizzato per abbassare il prezzo. Che è quello che si sta facendo anche con questo decreto. L'opposizione ritenti»

L'incontro con Zelensky

«A Zelensky dirò che l'Italia c'è, come c'è stata dall'inizio, ma vorrei parlare anche di futuro, di ricostruzione: non rinunciamo a fare la nostra parte per arrivare a una soluzione del conflitto». Lo afferma la premier Giorgia Meloni al Tg1.

L'intervento al Tg5

«Tutto quello che stiamo facendo serve a calmierare l'inflazione». Così la premier Giorgia Meloni replicando al Tg5 a chi le chiedeva come intendesse intervenire su questo fronte. Meloni ha citato gli interventi sul «caro carrello» evidenziando «stiamo parlando con tutta la filiera».