G7, faccia faccia Papa-Macron dopo aver inserito l'aborto nella Costituzione: 4 cattolici su 10 hanno votato a destra

Tra i primi appuntamenti che Papa Francesco ha in agenda a Borgo Egnazia è il bilaterale con il presidente francese Macron segnato per le 13,15. Un incontro non scontato che si presenta interessante per vari motivi. Ultimamente Papa Francesco ha avuto motivi di dispiacere con l'Eliseo per avere inserito nella Costituzione il diritto all'aborto, una mossa che ha sollevato in Francia forti polemiche da parte dei vescovi d'Oltralpe mentre il presidente difendeva la sua scelta: «Siamo all'avanguardia del progresso». Difficile che l'argomento non venga incluso nell'incontro a tu per tu, così come difficile non parlino dell'esito elettorale francese che ha visto la vittoria delle liste sovraniste di destra. Un sondaggio pubblicato dall'autorevole rivista cattolica La Croix ha, infatti, evidenziato come un elettore cattolici su quattro, pari al 42% dei cattolici praticanti, ha scelto proprio questa opzione politica, segnando un cambiamento significativo rispetto alle elezioni precedenti. Complessivamente, il sostegno degli elettori cattolici alla destra sovranista nelle elezioni europee è più che raddoppiato: dal 18% nel 2019 al 42% nel 2024, un risultato che si avvicina al 40% di consensi per Marine Le Pen, Éric Zemmour e Nicolas Dupont-Aignan nelle elezioni presidenziali del 2022.

Giorgia Meloni

Non appena atterrerà con l'elicottero e verrà accolto dalla premier Giorgia Meloni, su una golf cart il pontefice si dirigerà verso la sua residenza e qui darà l'avvio alla prima tornata di colloqui con i capi di stato, una decina in tutto, suddivisi in due gruppi. Dopo Macron c'è il premier Zelensky, poi il canadese Trudeau e la direttrice del FMI Georgieva.

Francesco in vista del suo arrivo in Puglia proprio oggi ha lanciato una serie di messaggi che sembrano anticipare quello che dirà sul tema della pace.

L'argomento centrale resta quello sull'intelligenza artificiale tuttavia è scontato che non lascerà fuori le sfide legate alla convivenza comune, al bisogno di far prevalere il multilateralismo e la diplomazia.

Papa Francesco: «Attenti a non confondere bambini e cagnolini, una deriva che in Europa ci dice qualcosa di brutto»

«La violenza provocata dalle guerre mostra con evidenza quanta arroganza muove chi si ritiene potente davanti agli uomini, mentre è miserabile agli occhi di Dio» ha affermato nel Messaggio per la Giornata dei Poveri (che sarà celebrata il 17 novembre) ma che il Vaticano ha diffuso - forse non a caso - proprio oggi alla vigilia del G7. «Quanti nuovi poveri produce questa cattiva politica fatta con le armi, quante vittime innocenti! Eppure, non possiamo indietreggiare».

Papa Francesco all'udienza ringrazia Macron per l'evento sulle migrazioni di Marsiglia: «L'Europa deve ritrovare entusiasmo»

Il pomeriggio dopo il discorso e il dibattito sull'Intelligenza Artificiale avrà un colloquio con Biden, Erdogan a Lula, il Presidente del Kenya, William Samoel Ruto; Narendra Modi, Primo Ministro dell'India. Quindi vedrà il Presidente algerino Tebboune.