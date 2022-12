Meloni minacciata per il decreto anti-rave: «Giorgia, occhio al cranio». Il premier: «Il governo non si fa intimidire»

«Giorgia, occhi al cranio», sono queste alcune delle minacce apparse a Bologna contro il premier Giorgia Meloni. «Leggo che a seguito di una manifestazione a Bologna contro il cosiddetto »decreto anti-rave« sarebbero apparse in città minacce nei confronti miei e delle Forze dell'Ordine. Come ho già detto più volte, questo Governo rivendica le proprie scelte e non si lascerà intimidire da chi vorrebbe un'Italia sottomessa all'illegalità. Se questa è la modalità con cui certi personaggi hanno intenzione di contrastare la nostra azione in tema di sicurezza, significa che siamo sulla strada giusta». Lo scrive su Telegram la premier Giorgia Meloni.