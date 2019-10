Melendugno, taglia ulivi e si trancia la mano con la motosega: morto

Ultimo aggiornamento: 21:23

MELENDUGNO - Tragedia nelle campagne di Melendugno, in provincia di Lecce dove un pensionato 67enne di Calimera, Paolo Pascali, è stato ritrovato privo di vita in un fondo in località “Le Rute”, lungo la strada che conduce al comune griko. L'uomo stava potando gli ulivi di sua proprietà quando la motosegagli è sfuggita di mano ferendolo gravemente: gli ha tranciato di netto la mano., preoccupata di non vederlo. Una volta giunti sul posto i soccorsi, per l'uomo era già troppo tardi. Insieme al personale medico anche i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica del drammatico incidente: l'uomo stava eseguendo alcuni lavori di potatura di alberi di ulivo quando, utilizzando la motosega, si è reciso l’arteria radiale del polso sinistro.Una ferita che, in poco tempo, lo ha portato alla morte.