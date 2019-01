Scopre strana escrescenza sulla cute del cliente, parrucchiera gli salva la vita

di Alessia Strinati

La. La parrucchiera che ha tagliato i capelli a Adam Shatford, 54 anni, gli ha letteralmente salvato la vita individuandoche aveva vicino all'orecchio sinistro. Insospettito l'uomo è andato dal dottore che gli ha diagnosticato un. Il 54enne è stato operato e i chirurghi hanno rimosso anche altre piccole masse dalla sua fronte.Secondo quanto riporta Metro , l'uomo sarebbe andato per caso quel giorno dal parrucchiere e per la prima volta è stato servito da una donna che pettinandolo ha notato la strana escrescenza e gli ha consigliato di fargli dare uno sguardo. «Non mi costava nulla, ma quel sospetto mi ha salvato la vita», ha raccontato il padre di 3 figli che oggi, dopo diversi interventi sta molto meglio.Secondo i medici il melanoma è stato preso in tempo e questo ha permesso che non ci fossero conseguenze per la sua salute. La continua esposizione al sole può aver favorito l'insorgere del tumore, ma oggi il 54enne è in pieno recupero e grato alla parrucchiera per avergli salvato la vita con un semplice taglio di capelli.