Mega party in spiaggia con centinaia di inglesi. Zero mascherine, e nessuna multa

Follia in Australia. Centinaia di giovani britannici che hanno festeggiato il Natale cantando e bevendo birra ammassati senza mascherina su una spiaggia di Sydney, incuranti delle restrizioni anti-coronavirus, ora rischiano l'espulsione immediata dall'Australia. Proprio mentre Londra si chiudeva in un duro lockdown per combattere la nuova variante del covid.

E' stato il ministro per l'immigrazione australiano, Alex Hawke, a minacciare provvedimenti dopo aver visto le immagini del party a Bronte Beach, vicino alla famosa Bondi Beach. Nel giorno del party comunque nessuno dei partecipanti è stato multato.

