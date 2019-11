Giovane medico muore durante il turno di notte: Ersilio stroncato da un malore a 28 anni

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 15:20

Il giovane, Ersilio Picariello, è deceduto a solidurante il servizio notturno. Il professionista, originario di Taurasi, nell'avellinese, si trovava nella sede della guardia medica a Villanova del Battista, in provincia di Avellino quando sarebbe statoIl corpo, come riporta il medico legale, non presenta segni di violenza, quindi si esclude una morte per mano di terzi. Il 28enne, giovane promessa della medicina, si sarebbe sentito male durante il turno di notte, probabilmente un malore improvviso che non gli ha lasciato speranza e che nemmeno gli ha permesso di allertare i soccorsi. Quando sono giunti i sanitari sul posto, purtroppo, per il medico era troppo tardi.La Asl di Avellino ha espresso il proprio cordoglio per il professionista: «Apprezzato per la sua umanità, il suo impegno e la sua professionalità, nonostante la giovane età. L'Azienda si associa al dolore dei genitori, del padre Gerardo, anch'egli medico in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), della madre Olimpia Gaeta, medico di Medicina generale, della famiglia e della comunità di Taurasi».