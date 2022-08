«Le patatine sono fredde». Cliente spara a un impiegato di McDonald's, il 23enne in coma: choc negli Usa

Come era accaduto a Pescara alcuni mesi fa, quando un cliente dopo esseresi lamentato per gli arrosticini aveva sparato al cuoco. Qui, invece, i colpi di pistola sono stati per gli inservienti del MacDonald's perché le patatine che aveva ordinato erano fredde. Un ventenne ha preso una pistola e ha sparato a un giovane impiegato di un McDonald's, che è rimasto gravemente ferito e ora lotta per la vita. È successo a Brooklyn, New York, dove l'impiegato, un 23enne, è ricoverato in ospedale in coma: il giovane che ha sparato è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio, ed è stata fermata anche la sua ragazza, una 18enne.

APPROFONDIMENTI FANO Gli arrosticini tardano, spara e ferisce gravemente il cuoco: arrestato dopo la fuga in taxi sull'A14 PRIMO PIANO Pescara, uomo spara a bruciapelo contro il cameriere perché ha atteso troppo. Il giovane è gravissimo. Lo sparatore arrestato nelle Marche MANETTE SULL'A14 «Devo fare il pieno al taxi». Ecco come il tassista dell’aggressore di Pescara lo ha distratto e fatto arrestare dalla polizia a Mondolfo

La madre si era alterata

Tutto è cominciato quando la madre del 20enne si è alterata perchè le patatine che le erano state portate erano fredde e ha cominciato a urlare agli impiegati del fast food di sentirsi presa in giro. Poi ha preso il telefono e ha fatto una videochiamata al figlio che è piombato nel locale, ha aggredito il cameriere e gli ha detto di uscire fuori. A quel punto ha tirato fuori una pistola e gli ha sparato al collo

Anche a New York, come in tutti gli Stati Uniti, ogni anno migliaia di persone muoiono a causa delle armi. Quest'anno sono già 988 le persone uccise in sparatorie, secondo i dati del New York Police Department.