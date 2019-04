McDonald's dice addio alle cannucce di plastica ma i clienti si lamentano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sostituisce le suecon quelle di, ma i clienti non sembrano gradire. Lo scorso giugno, la catena di fast food degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe messo fine all'uso di cannucce di plastica in tutte le 1.361 filiali nel Regno Unito, per diminuire il consumo di plastica e rispettare maggiormente l'ambiente.Ora sono arrivate le cannucce di carta che però non sembrano piacere molto ai clienti. In molti su Twitter hanno lamentato la presenza di pagliuzze nelle loro bevande. Le nuove cannucce, infatti, sono fatte in carta e alcune micro particelle che le compongono, inevitabilmente, tenderebbero a sfaldarsi e a finire nei bicchieri. I clienti sono così arrabbiati che uno di loro ha lanciato una petizione, che ha raccolto oltre 34.000 firme, chiedendo a McDonald's di restituire le cannucce di plastica.Un portavoce di McDonald's ha risposto alle lamentele con un'intervista a The Independent: «I nostri fornitori ci hanno fatto delle cannucce di carta che durano almeno 30 minuti prima di finire nei liquidi». L'azienda, inoltre, si è detta entusiasta di ridurre al minimo l'impatto ambientale delle sue confezioni.