McDonald's, la grande svolta: il nuovo ingrediente che non avevano mai usato

si rifà il look con una grande novità. All'interno del Quarter Pounder, il panino conosciuto in Italia con il nome di, avràal posto della. Un deciso passo avanti alla ricerca della qualità da parte del colosso mondiale dei fast food per respingere la concorrenza dei suoi rivali più accaniti, a partire da Wendy's, che da sempre propone carne fresca.Ci sono voluti anni di sforzi perché McDonald's trovasse un modo per aggiungere un hamburger di manzo fresco al menu senza sacrificare la velocità e migliorare il sapore. Il nuovo Quarter Pounder sembra effettivamente all'altezza del suo predecessore e questa sembra essere una delle idee migliori che McDonald's abbia avuto negli anni."Quelli che cercano un hamburger più grande, ora sono stati accontentati", ha dichiarato a Business Insider Linda VanGosen, vice presidente di menu innovation di McDonald. "È più succoso e più saporito", ha detto. A preoccupare McDonald's erano i tempi di preparazione che, in realtà, si sono rivelati più veloci grazie alla rapidità di cottura della carne fresca. Per il resto il panino è rimasto lo stesso, con la stessa ricetta originale.