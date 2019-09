Due sorelle contro McDonald's e Burger King: «Niente più giochi di plastica». E vincono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una petizione per chiedere adai menu per bambini. L'iniziativa viene proprio da due giovanissime attiviste, Ella e Caitlin McEwan, due bimbe di 9 e 7 anni che vengono da Londra, hanno chiesto di firmare per un mondo plastic free, anche per quanto riguarda i giochi. L'intento è arrivaree ottenere che le catene di fast food riducano la produzione della plastica anche per quanto riguarda i gadget dei più piccoli.«Ci piace andare a mangiare da Burger King e McDonald's, ma i bambini giocano con i giocattoli di plastica che regalano per alcuni minuti prima di buttarli via e danneggiare gli animali e inquinare il mare», hanno affermato le due bambine, come riporta la stampa locale e hanno detto che al gioco preferiscono un futuro migliore e un ambiente pulito che possa tutelare la vita degli animali e anche la loro.L'iniziativa è piaciuta anche alle aziente: Burger King ha invitato i bambini a restituire i giochi di plastica che non si usano più allo scopo di riciclarla e costruire nuove aree giochi nei ristoranti, mentre Mc Donald's sta valutando l'opzione di far scegliere ai clienti tra un giocattolo e una porzione di frutta.