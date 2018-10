Maxi rissa durante un concerto: ragazzo finisce in ospedale

di Ferdinando Bocchetti

Maxi rissa tra giovani di Marano e Mugnano nella villetta Rodari di Mugnano, dove ieri sera si tenevano una serie di eventi e concerti nell'ambito dei festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù. Almeno una ventina i giovani coinvolti, quasi tutti maggiorenni e tutti provenienti dai comuni a nord di Napoli. La rissa sarebbe scoppiata per futili motivi, forse per uno sguardo di troppo. Una delle persone coinvolte è stato accompagnata in ospedale dal personale del 118 presente sul posto. Ha rimediato, secondo le prime ricostruzioni, una frattura alla mano. Sul luogo erano presenti le forze dell’ordine. I carabinieri avrebbero identificato e denunciato i responsabili.