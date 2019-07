Mauro, ucciso a 11 anni. Killer su Fb: «Solo Dio decide chi vive e chi no»

di Enrico Chillè

FROSINONE - Una rabbia impotente, alimentata dall'irrisione e dal menefreghismo di chi non sembra affatto pentito delle proprie azioni. Anche se si tratta di un concorso in omicidio. Sta facendo molto discutere l'apertura di un profilo suda parte di, il sudamericano già condannato per la morte dell'11enne, avvenuta nel 1998 in provincia di Frosinone, e che grazie ad alcuni sconti di pena è ormai da tempo un uomo libero.era stato condannato a 20 anni di carcere per aver ucciso, insieme ad altri componenti di una baby gang, il piccolo, scomparso nel nulla e ritrovato cadavere nei boschi intorno a. L'undicenne era stato ucciso con 31 sassate in testa, per motivi ancora poco chiari. Per la sua morte furono condannati, oltre a Schertzberger, detto 'Erik il peruviano' (20 anni di reclusione), il rom Denis Bogdan (ergastolo) e un minorenne, Claudio T., vicino di casa di Mauro (sette anni). Lo sconto di pena in favore difu deciso dai giudici grazie alla confessione dell'uomo. Secondo la magistratura, i condannati avevano compiuto l'omicidio in concorso con altre persone, che però la giustizia non è mai stata in grado di identificare.Grazie anche alla buona condotta,è riuscito anche a ottenere un ulteriore sconto di pena, uscendo dal carcere in anticipo. Oggi ha pagato il suo debito con la giustizia ed è un uomo libero, ma a Piedimonte San Germano nessuno riesce ad accettare anche l'affronto di vederlo sui social. Con un profiloin cui vengono alternati ritratti di crociati, veri e propri deliri da fondamentalista religioso e immagini di auguri per le festività natalizie o per la festa della donna, Schertzberger ha fatto esplodere di nuovo la rabbia in una intera comunità.Se la citazione nella biografia («Chi è senza peccato, scagli la prima pietra») appare decisamente inopportuna e provocatoria, nel resto dell'accountdi Schertzberger c'è anche di peggio. In molti hanno protestato sulla bacheca dell'uomo, riservandogli anche insulti e minacce, ma come il peggiore dei troll, Schertzberger ha preferito rispondere fomentando ulteriormente la rabbia degli utenti. In uno dei commenti, il sudamericano si difendeva così: «Voi non sapete nulla di quella vicenda, Mauro era mio amico». Quando però un altro utente gli augura di incontrare i parenti di Mauro Iavarone, sostenendo che la condanna fosse stata troppo leggera e mitigata anche dai premi per buona condotta, Erick Schertzberger risponde così: «Spera quello che ti pare, solo Dio decide chi vive e chi no». Ed è forse la cosa che fa più male, pensando al dolore della famiglia di Mauro.