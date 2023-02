Maurizio Costanzo, le reazioni. Sgarbi: «È terribile, è morto nostro padre». Baudo: «Sono senza parole»

È morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. Lo comunica il suo ufficio stampa.Le reazioni, gli ultimi saluti e i commenti alla morte di Muarizio Costanzo, celebre volto televisivo e giornalista morto poche ore fa.



Le reazioni

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto in un tweet: «Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio».

«La scomparsa di Maurizio Costanzo mi addolora molto. Siamo stati amici, colleghi, e con me è sempre stato prodigo di consigli competenti e affettuosi. Un abbraccio a Maria e ai suoi figli». Così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, su twitter.

Myrta Merlino dà la notizia in diretta a Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione su La7 «L'aria che tira»: «Devo darti una brutta notizia, è con lui che è nato il tuo personaggio televisivo», «È terribile, è morto nostro padre».

Barbara d'Urso scrive sui social: «Ha scritto la storia della televisione, della musica, del giornalismo e dello spettacolo… Una persona con un’intelligenza superiore. Un grande, in tutti i sensi… Ciao Maurizio…»





«Se ne va un pezzo di storia del paese. Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare senza paura la mafia, rischiando la sua stessa vita. Con Maurizio Costanzo se ne va un pezzo di storia culturale del nostro Paese». Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, in un post su Twitter.

Veronesi: «Pensavo fosse immortale. Ecco la morte che mi sorprende ancora. Si porta via Maurizio Costanzo che io avevo previsto immortale. Era un vero amante del cinema». Così lo sceneggiatore e regista Giovanni Veronesi commenta sui social la scomparsa di Maurizio Costanzo.

Pippo Baudo: «Sono senza parole ha inventato un modo di fare tv»

Diaco, storico collaboratore di Costanzo: «Come farò senza di lui? Un dolore immenso non so come farò senza di lui». Lo dice Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma, storico collaboratore di Maurizio Costanzo, scomparso oggi all'età di 84 anni.

Ogni volta che penso a Maurizio Costanzo penso a questo video con Maria a Che Tempo Che Fa 💔💔pic.twitter.com/qQhSsLjdtf — marcolè (@marcole___) February 24, 2023



«Un amico, una persona bellissima, corretta, onesta. Ci ho scritto tante cose insieme. Ci ho passato momenti belli, intensi, profondi, come era lui. Sono stato un'estate a casa sua al mare, stavamo tutto il giorno insieme. Abbiamo scritto, giocato, lavorato con serenità. Perdo un amico importante», così Alex Britti ricorda Maurizio Costanzo.

Gerry Scotti pubblica su Instagram una foto con lui, Enrico Mentana, Carlo Conti, Paolo Bonolis e Maurizio Costanzo





«Un pezzo di storia giornalismo, della comunicazione, il più grande della nostra storia insieme a Enzo Biagi e Indro Montanelli, dire chi era Maurizio era scontato ma io voglio dire che ho perso un grande amico uno dei punti di riferimento della mia vita» Una commossa Mara Venier ricorda Maurizio Costanzo. E continua: «Era un amico col quale ci confidavamo continuamente, uno dei pilastri della mia vita».

Su Facebook Francesco Rutelli ha scritto: «Sono scioccato per la morte di Maurizio Costanzo. Ci siamo incontrati ancora poche settimane fa, con nuove idee e progetti. Maurizio e' stato un amico di famiglia per me e per Barbara e ci ha dato quasi l'idea di essere immortale; ci siamo scambiati consigli preziosi; il suo matrimonio con Maria ha sancito una nuova fase creativa e affettiva della sua vita. La vita di un grande 'raccontatore' ed esploratore della nostra Italia; di un uomo coerente dalle battaglie per i diritti civili alla sfida a viso aperto alle mafie, che hanno fallito nel proposito di ucciderlo. Maurizio mi mancherai e non smettero' di ricordarti»



Che Tempo che fa, scrive su Tweeter: «Grazie Maurizio».

Myrta Merlino in un tweet: «Se ne va un maestro, un giornalista capace di creare uno stile unico,di indicare una meta e accompagnarci lungo la strada per raggiungerla. Di lui mi restano tanti ricordi e una grande lezione:non prendersi mai sul serio, ma fare sempre le cose sul serio. Ciao Maurizio».