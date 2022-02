Maurizio Bonanni, No vax stroncato dal Covid a 62 anni. Diceva: «Sono l'ultimo pellerossa»

Due decessi, ieri, dovuti al coronavirus nella città di Teramo: morto un 62enne non vaccinato e una donna novantenne immunizzata. Il più giovane, Maurizio Bonanni, si è spento nella nottata di ieri nel reparto di rianimazione del Mazzini dove era ricoverato da tempo. Chi lo conosceva bene lo descrive come «un compagnone, una persona sempre allegra che amava stare tra la gente».

APPROFONDIMENTI PALERMO «Non fu colpa del vaccino»: così è morta la...

Era molto noto e anche attivo sui social, soprattutto contro il vaccino. «Il mondo non verrà distrutto da quelli che fanno del male, ma da quelli che li osservano senza far nulla», una citazione di Albert Einstein, si legge in uno dei suoi ultimi post. Ce ne sono tante di citazioni, anche del premi Nobel Montagnier dove spiega i suoi dubbi sulla vaccinazione di massa. In uno dei suoi messaggi si nota la foto di un indiano a cavallo verso il tramonto con la scritta sopra: «Mi sento l'ultimo pellerossa».

Bonanni era separato da 25 anni con una donna texana che ora vive in America. Lascia la mamma, con la quale conviveva, e due figlie, una residente all'Aquila e l'altra in Texas. I funerali non si faranno perché seguace del movimento Hare Krishna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA